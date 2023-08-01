منتخب النسائية لكرة الصالات يختتم أول معسكر له استعدادًا لتصفيات كأس العالم

اختتم منتخب مصر للكرة النسائية للصالات أول معسكر له استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة نادر رشاد.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم -فيفا- قد أعلن عن إقامة أول كأس عالم للسيدات لكرة الصالات، إلى جانب كأس عالم للأندية لكرة القدم سيدات في الموسم المقبل.

حرصت دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية فى التواصل الدائم مع الجهاز الفني والتنسيق مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام لتسهيل مهام المنتخب والاستعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.