بالاسماء.. إعلان الحركة الداخلية لضباط الشرطة بالغربية

اعتمد اللواء خالد محمد مختار عبدالسلام مدير أمن الغربية بالتنسيق مع العميد محمد عاصم مدير المباحث الجنائية، مساء اليوم الحركة الداخلية لضباط الشرطة بأقسام ومراكز محافظة الغربية .

تضمنت الحركة تكليف العميد محمد السنوسي مأمور قسم أول طنطا والعقيد محمد حماد مأمور لقسم ثان طنطا والعقيد محمود أبو المكارم رئيساً لمباحث المرور والعقيد محمد السعدني رئيسا لقسم التحريات بمديرية أمن الغربية، والعقيد عمرو محمد ناير الطوخي مديرا لمباحث التموين بالغربية، والمقدم علاء عبد المنعم موسى مفتشا لمباحث قسم ثان طنطا، والرائد أحمد العفيفي رئيسا لمباحث قسم ثان طنطا، والرائد أحمد خلاف مفتشا لمباحث قسم أول طنطا، والرائد أحمد الكفراوي رئيسا لمباحث قسم أول طنطا، والرائد بسام حشكل رئيسا لمباحث مركز طنطا، والمقدم أحمد الهرميل رئيسا لفرع البحث الجنائي لمدينتي كفر الزيات وبسيون، والعقيد محمد صقر رئيسا لفرع البحث الجنائي لمدينتي زفتى والسنطة.

كما شملت حركة تنقلات مديرية أمن الغربية 2023، تكليف العقيد أبو العزم فتحي رئيسا لفرع البحث الجنائي المحلة وسمنود، والعقيد محمد البرلسي مأمورا لقسم ثالث المحلة، والمقدم فؤاد حمودة رئيسا لمرور السنطة، والمقدم محمود رسلان مفتش مباحث قسمي أول وثان المحلة الكبرى، والرائد حسن عميرة رئيسا لوحدة مرور قطور، والرائد عبد المنعم الوكيل رئيس مباحث قسم الأسلحة والذخائر غير المرخصة، والرائد أحمد ندا رئيسا لمباحث المصنفات الفنية.

وتضمنت حركة تنقلات مديرية أمن الغربية 2023، الرائد أحمد عوض رئيسا لمباحث مركز بسيون، والرائد حسام درويش رئيسا لمباحث الأحداث، والمقدم أحمد الديب وكيلا لمباحث التموين بالغربية، ونقل الرائد حسام قطامش إلى فرع البحث الجنائي لمدينتي زفتى والسنطة، والرائد حسين خليل وكيلا لقسم الأموال العامة، والرائد عبد الغني السوليه رئيسا لمباحث المرافق.

تجديد الثقة



كما تم تجديد الثقة ضمن حركة تنقلات مديرية أمن الغربية 2023، للعقيد محمود أبو المكارم رئيس مباحث مرور الغربية، والرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة، والرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز كفر الزيات، والرائد عبد الحكيم درويش رئيس مباحث قسم زفتى، والرائد محمد سرحان رئيس مباحث مركز زفتى، والعقيد شوقي منصور مأمور قسم زفتى، والعقيد رامي عطية مأمور مركز زفتى، والرائد محمد العسال رئيسا لمباحث مركزغ قطور، والرائد أحمد بهاء رئيس مباحث سمنود. كما تولي العميد حسام الجارحي مديرا لمكتب مكافحة المخدرات بوسط الدلتا وذلك ضمن الحركه التي اعلنتها وزارة الداخلية