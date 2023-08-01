البطولة العربية.. نونو سانتو يكشف موقف مشاركة طارق حامد أمام الشرطة العراقي

كشف البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي اتحاد جدة السعودي، موقف مشاركة الدولي المصري طارق حامد في مباراة الشرطة العراقي بالبطولة العربية للأندية الأبطال «كأس الملك سلمان» 2023.

وأصيب طارق حامد في الوجه تسبب فيها حسين علي لاعب الصفاقسي قبل نهاية الشوط الأول خلال لقاء الاتحاد السعودي مع الصفاقسي التونسي، الأحد الماضي، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة العربية.

كان الاتحاد السعودي قد أعلن إجراء الدولي المصري عملية جراحية ناجحة في موضع إصابته التي تعرض لها.

وقال سانتو في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الشرطة العراقي: طارق حامد تعرض لإصابة سيئة للغاية، وإصابته أزعجتنا جميعا بعد تدخل قوي وعنيف ولن أغامر بمشاركته حاليا.

وحول مشاركة لاعب ليفربول السابق فابينيو المنتقل حديثا للفريق والفرنسي كانتي، أضاف سانتو: فابينيو غير مسجل في البطولة العربية ولن يشارك فيها مع الفريق، وكانتي حاليا في حالة أفضل وسنقيم وضعه في مران اليوم ومشاركته أكيدة في الدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن يواجه اتحاد جدة نظيره الشرطة العراقي، غدا الأربعاء، على استاد الملك فهد الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالبطولة العربية للأندية الأبطال.