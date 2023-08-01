أيمن الرمادي يفسخ تعاقده مع الظفرة ويعود لتدريب سيراميكا

اتفق نادي سيراميكا كليوباترا على عودة المدرب أيمن الرمادي لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم من جديد، وذلك بعد رحيله عنه خلال الأسبوع الماضي لتولي تدريب فريق الظفرةالإماراتي.



كان أيمن الرمادي مديراً فنياً لنادي سيراميكا كليوباترا، وتوج معهم بكأس الرابطة المصرية، ولكن رحل إلى الدوري الإماراتي وتحديداً قيادة نادي الظفرة وذلك يوم 25 يوليو الماضي.

وكشفت مصادر أن أيمن الرمادي سيعود مديرا فنيا لسيراميكا بعد فسخ تعاقده مع الظفرة الإماراتي بالتراضي.

كان الرمادي قد أنهى بطولة الدوري المصري مدربًا لنادي أسوان، الذي هبط إلى دوري القسم الثاني هذا الموسم.

يذكر أن سيراميكا كليوباترا أنهى الدوري في المركز الثالث عشر بترتيب جدول المسابقة برصيد 37 نقطة، وكان يقوده المخضرم حلمي طولان.