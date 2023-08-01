مدير أمن كفر الشيخ يعتمد الحركة الداخلية لضباط المباحث

اعتمد اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ الجديد، الحركة الداخلية لضباط المباحث ،وشملت الحركة ، تعيين العقيد محمد عبدالعزيز رئيسًا لفرع مباحث غرب كفرالشيخ، ويضم دسوق وفوه مطوبس ، والمقدم رامى عبد الصمد شرف الدين رئيس لمباحث المخدرات والمقدم محمد قطاطو رئيسا لمباحث الرياض، والمقدم سعد اللبيشى رئيسا لمباحث بندر كفرالشيخ ، والرائد محمد ابوشعيشع رئيسا لمباحث سيدى سالم، والرائد أحمد عبد الشافى رئيسا لمباحث مركز كفرالشيخ ، والرائد أحمد مصطفى عمر رئيسا لمباحث قسم ثانى كفرالشيخ .

كما شملت الحركة، تعيين ،الرائد فؤاد الفقى رئيسا لمباحث فوة، الرائد أحمد النجار رئيسا لمباحث دسوق، المقدم محمد عماد رئيسا لمباحث البرلس، المقدم ضياء راشد رئيسا لمباحث مركز بيلا ،المقدم محمد هانى عصر رئيسا لمباحث الحامول، المقدم محمد سمير رئيسا لمباحث تنفيذ الأحكام ،المقدم مصطفى منيسى رئيس لمباحث الأموال العامة والمعلومات الجنائية ،المقدم أحمد بسيونى رئيسا لمباحث التموين والمرافق العامة، والرائد محمد مخيمر رئيسا لمباحث الأسلحة غير المرخصة والذخيرة ،والرائد أحمد قطاطو رئيس لمباحث المرور ، والرائد محمد عاطف رئيسا لمباحث قلين، والرائد أحمد الفقي رئيسا لمباحث مطوبس ،والنقيب أحمد يسرى رئيس لمباحث قسم بيلا.