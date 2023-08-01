تكريم لقاء سويدان في احتفالية العيد القومي لمحافظة الإسكندرية

أعربت الفنانة لقاء سويدان، عن سعادتها بتكريمها من اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية، خلال احتفالية محافظة الإسكندرية بالعيد القومي الواحد والسبعين، بمكتبة الإسكندرية.

نشرت الفنانة لقاء سويدان على حسابها الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مجموعة من الصور الفوتوغرافية معلقة قائلة: "تكريم من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في العيد القومي للمحافظة، بحضور اللواء وليد حمودة قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والعديد من أعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال".

وتابعت: "تكريم عزيز علي قلبي من مدينة حبيبة قدمت على مسارحها ١٣ مسرحية مهمة من بينها: "صفية والدير"، وأوبريت "شهرزاد"، و"أهلا يا بكوات"، "سيد درويش" وغيرهم".

واختتمت تعليقها قائلة: "شكرا لأهل الإسكندرية الغاليين".

شهد الاحتفال كل من: اللواء وليد حمودة قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء خالد البروي مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ وقناصل وسفراء الدول الأجنبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان مسلسل "القاتل الذي أحبني" في عام 2022، والذى شاركت في بطولته مع الفنانين: هانى رمزى، وسهير رمزى، ورانيا منصور، وصلاح عبدالله، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد جمعة، وعلاء قوقة، وسيد جبر، وفاء سالم، ومحسن منصور، وياسر فرج، من تأليف صلاح عربي، وإخراج عمرو عابدين.

بالإضافة إلى مسرحية "سيد درويش" إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والتي قدمت على خشبة مسرح البالون بالعجوزة، ومسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية، والتي شاركت في بطولتها مع الفنانين: محمد عادل، ورشا سامى، وشريف عبدالوهاب، وسيد جبر، ومحمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، ومحمد الشربينى، ومن تأليف السيد إبراهيم، وإخراج أشرف عزب.