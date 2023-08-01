ضبط شخصين بحوزتهما 42 سبيكة ذهبية بـ130 مليون جنيه في أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الثلاثاء، من ضبط شخصين سائق، تاجر مصوغات ذهبية "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان حال استقلالهما سيارة ملك الثانى بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا، وبحوزتهما 42 سبيكة ذهبية مختلفة الأحجام "غير مدموغة" وزنوا 53،371 كيلو جرام، تقدر قيمتها المالية بحوالى 130 مليون جنيهًا مُخبأة داخل السيارة.

بمواجهتهما قرر تاجر المصوغات قيامه بجمع الذهب من الأشخاص الذين يستخرجونه عن طريق التنقيب غير المشروع وتحويله إلى سبائك ذهبية وأنه كان فى طريقه للقاهرة لتحديد عيارهم وبيعها لتجار المصوغات الذهبية.

كما أقر قائد السيارة بأن مالك السيارة أحضره لقيادة السيارة من أسوان للقاهرة مقابل أجر متفق عليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.