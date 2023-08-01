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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البطولة العربية.. زيزو يؤدي مناسك العمرة قبل لقاء النصر

زيزو لاعب الزمالك
زيزو لاعب الزمالك
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أدى أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، مناسك العمرة وذلك قبل مواجهة النصر السعودي بعد غد الخميس، في الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة للبطولة العربية التي تقام حاليا بالسعودية .

ويعد زيزو من أبرز اللاعبين في الزمالك تسجيلا وصناعة للأهداف في المواسم الماضية .

ويتصدر النصر السعودي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، وفي المركز الثاني الشباب السعودي برصيد 4 نقاط، والزمالك ثالثا برصيد 3 نقاط، والاتحاد المنيستيري رابعا بدون رصيد من النقاط .

تضم قائمة الزمالك لخوض البطولة العربية كلا من : 

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم. 

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي. 

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا". 

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

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