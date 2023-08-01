البطولة العربية.. زيزو يؤدي مناسك العمرة قبل لقاء النصر

أدى أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، مناسك العمرة وذلك قبل مواجهة النصر السعودي بعد غد الخميس، في الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة للبطولة العربية التي تقام حاليا بالسعودية .

ويعد زيزو من أبرز اللاعبين في الزمالك تسجيلا وصناعة للأهداف في المواسم الماضية .

ويتصدر النصر السعودي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، وفي المركز الثاني الشباب السعودي برصيد 4 نقاط، والزمالك ثالثا برصيد 3 نقاط، والاتحاد المنيستيري رابعا بدون رصيد من النقاط .

تضم قائمة الزمالك لخوض البطولة العربية كلا من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.