حلمي عبد الباقي الأعلى أصواتا في نتيجة انتخابات الموسيقيين.. قائمة الفائزين

أعلن رئيس الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين منذ قليل نتيجة انتخابات أعضاء مجلس النقابة، التي جاءت كالتالي:

حلمي عبدالباقي 1887 صوتا، أحمد أبو المجد 1453 صوتا، محمد أبو الزيد 1311 صوتا، خالد محمد 1244 صوتا، أحمد العيسوي 1200 صوت، نادية مصطفي 1185 صوتا، منصور هندي 1169 صوتا، محمد عبدالله 1153 صوتا، محمد صبحي 1036 صوتا، علاء سلامة 1026 صوتا، عاطف إمام 978 صوتا، علي عبدالحليم 857 صوتا.

وحرص عدد من الموسيقيين والمطربين على حضور التصويت، من بينهم الفنان سعد الصغير والفنان عصام كاريكا والفنان طارق الشيخ، وحرص الفنان مصطفى كامل النقيب العام للموسيقيين على الاجتماع بكل المرشحين، قبل بدء عملية التصويت وأقسم الجميع على رعاية مصالح الموسيقيين والحفاظ على أموال النقابة.