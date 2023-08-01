العربية للمسرح تدعم مهرجان بنغازي للفنون المسرحية

تنطلق في مدينة بنغازي فعاليات مهرجان بنغازي المسرحي في الفترة من 6 إلى 12 أغسطس الجاري، دورة الفنان فرج طيرة، والذي تنظمه فرقة المسرح الشعبي، وتحضر الهيئة العربية للمسرح في هذا المهرجان من خلال دعمها لثلاث ورشات في التدريب المسرحي تنطلق من 2 إلى 11 أغسطس الجاري.

وقد كلفت الهيئة ثلاثة من المسرحيين العرب لتقديم هذه الورش، حيث يقدم الفنان العراقي د. علي السوداني ورشة "السينوغرافيا في العرض المسرحي، المفهموم والاشتغال"، فيما يقدم الكاتب التونسي بوكثير دومة ورشة الدراماتورجيا، كما يقدم الفنان التونسي عاصم بالتهامي ورشة في فن التمثيل، إضافة إلى أن الهيئة تنظم معرضاً لمنشوراتها ضمن فعاليات المهرجان؛ هذا ويمثل الأمين العام للهيئة العربية للمسرح في هذه التظاهرة الأستاذ الكاتب علي الفلّاح بصفته عضوا في مجلس أمناء الهيئة، كما تحضر الفنانة ريما الغصين هذه الفعاليات.

وقال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح الكاتب إسماعيل عبد الله: إن مشاركة الهيئة في المهرجان بدعم ثلاثة ورش ومعرض للكتاب وحضور ممثلين عنهاـ يعكس تقديرنا واحترامنا لكل المجهودات النبيلة التي يبذلها المسرحيون الليبيون في هذا المهرجان ومهرجانات أخرى، إذ يشكل الفعل المسرحي في هذه الظروف مساحة أمل وفضاء عافية نأمل أن يتسع ليعم كافة الأرجاء، ولنشهد عودة قوية للمسرح الليبي في المشهد العربي، وبهذه المناسبة لا بد لي أن أحيي كل القائمين على المهرجان متنمنياً لهم كل التوفيق، وأحيي المؤطرين الذين يساهمون معنا في دفع المسيرة للأمام من خلال ما سيقدمونه من رؤى إبداعية.

