أكرم توفيق يقترب من العودة للتدريبات الجماعية للأهلي

حصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تقرير طبي يؤكد جاهزية أكرم توفيق للعودة إلى التدريبات الجماعية مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وينفذ اللاعب في الوقت الحالي الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بالرباط الصليبي.

وقام مسئولو النادي الأهلي بقيد التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي في قائمة الناشئين مواليد ٢٠٠٣ وذلك في قائمة الأحمر الأولى استعدادا للموسم الجديد.

واقترب مسئولو النادي الأهلي من إتمام كافة الأمور المتعلقة بمعسكر الفريق الإعدادي استعدادا للموسم الجديد.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن ألمانيا تبقى الأقرب لاحتضان معسكر الفريق الإعدادي استعدادا للموسم القادم.

وطلب الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي فسخ عقده بالتراضي بعد عودته لصفوف الفريق.

ويرغب بواليا في الرحيل مجانا عن الأهلي بفسخ تعاقده رسميا بالتراضي بعد تأكيدات كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعدم الحاجة إلي جهود اللاعب حيث رفض اللاعب فكرة الإعارة مجددا.

ويفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ٧عناصر أمام المصري في المباراة المرتقبة بين الفريقين.

ويغيب عن الأهلي كلا من محمد شريف وياسر إبراهيم ومحمود متولي وعمرو السولية وأكرم توفيق وكريم فؤاد للإصابة في حين يغيب محمد عبد المنعم للايقاف.