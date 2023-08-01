ads
الثلاثاء 01 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غداً.. "معلومات الوزراء" يطلق مبادرة تستهدف طرح 50 فكرة لاقتصاد أكثر تنافسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء غدا الأربعاء، مبادرة "بنفكر لبلدنا" التي تستهدف طرح ٥٠ فكرة مبتكرة في إطار رؤية وتوجهات الدولة المصرية لتعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد المصري، وذلك من خلال مسابقة بحثية لتقديم أوراق سياسات متخصصة في 5 محاور رئيسة تسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وطرح أكثر من 50 فكرة تنفيذية لمتخذ القرار في ذلك الشأن.

كما تتضمن المبادرة خطة إعلامية فعالة للتواصل المجتمعي بشأن الأفكار المطروحة ويشارك في المبادرة متخصصون من أكثر من 22 جامعة مصرية حكومية وخاصة ونحو 21 جهة ووزارة ومركزا بحثيا من خلال 41 فريقا بحثيا و40 مشاركة فردية للخبراء. 

 ولأول مرة تشمل المبادرة طلاب الجامعات من خلال برنامج التدريب الصيفي في موضوعات المبادرة تحت إشراف الباحثين والخبراء بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء بنفكر لبلدنا مبادره بنفكر لبلدنا الاقتصاد المصري