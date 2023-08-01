مؤتمر صحفي لأوسوريو غدًا للحديث عن موقعة النصر السعودي

يعقد الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك، مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء، للحديث فنيا عن لقاء النصر السعودي المقرر له بعد غد الخميس، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية التي تقام حاليا بالسعودية .

ويتصدر النصر السعودي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، وفي المركز الثاني الشباب السعودي برصيد 4 نقاط، والزمالك ثالثا برصيد 3 نقاط، والاتحاد المنيستيري رابعا بدون رصيد من النقاط .

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة العربية كلا من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.