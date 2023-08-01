كولر يزور فرع الأهلي بالقاهرة الجديدة في حضور الخطيب

حرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، وجهازه المعاون، اليوم على زيارة فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة.

والتقى محمود الخطيب رئيس النادي، ثم اصطحبه العميد أحمد النحاس مدير فرع التجمع الخامس، في جولة تفقدية لمنشآت النادي والملاعب والمقرات الإدارية.

وأبدى كولر إعجابه الشديد بما يملكه الفرع من ملاعب رياضية وإمكانات خدمية ووسائل ترفيهية.

من ناحية أخرى يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق المصري البورسعيدي في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

وتقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في تمام الساعة السادسة مساء بعد غد الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

وتحمل المواجهة القادمة بين الأهلي والمصري البورسعيدي المواجهة رقم 126 فى تاريخ مواجهات الفريقين حيث تقابلا في 125 مباراة سابقة وحقق الأهلي الفوز فى 69 مباراة، وتعادل الفريقين في 36 مباراة وفاز المصري فى 20 مباراة.

ونجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المصري في 176 مرة بينما سجل لاعبي المصري 90 هدفا في شباك الأهلي.

ونجح الأهلي فى الخروج بشباكه نظيفة أمام المصرى في 59 مباراة بينما تمكن المصري من الخروج بشباكه نظيفة أمام الأهلي في 27 مباراة.