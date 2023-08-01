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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

متى ينخفض سعر الذهب.. رئيس الشعبة يكشف التفاصيل

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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أكّد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة التجارة الداخلية، استقرار أسعار الذهب في السوق المصرية خلال الأيام الأخيرة مقارنة بالأسواق العالمية.

وفسر هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، استقرار أسعار الذهب في مصر، نتيجة لقرار السماح للمصريين بالدخول بالذهب من الخارج، إلى جانب قرارات البنك المركزي بشأن سعر صرف الدولار بالإضافة إلى توازن العرض مع الطلب.

وأوضح رئيس شعبة الذهب بغرفة التجارة الداخلية، أنّ سعر الذهب عيار 21 سجل 2150 جنيها، وهي أسعار عادلة تتفق مع الأسعار العالمية، مشيرا إلى أنّ الذهب ملاذ آمن للاستثمار ويحافظ على قيمة شرائية مستمرة.

وتوقع هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، انخفاض أسعار الذهب في حالة تراجع معدلات التضخم، وتوقف الحروب العالمية، واستقرار الظروف المناخية المضطربة، لكن طالما بقيت تلك التحديات سيظل سعر الذهب على هذا الحال ما بين الارتفاع والانخفاض.

ومازحت عزة مصطفى رئيس شعبة الذهب بغرفة التجارة الداخلية، قائلة: إذن نحن بحاجة إلى معجزة حتى ينخفض سعر الذهب.

هاني ميلاد شعبة الذهب أسعار الذهب