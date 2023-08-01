تأجيل محاكمة متهم بنشر أخبار كاذبة لجلسة 17 سبتمبر

قررت محكمة جنح المرج تأجيل محاكمة متهم بنشر أخبار كاذبة والتحريض علي العنف لجلسة 17 سبتمبر المقبل لضم المفردات.

ووجهت النيابة الي المتهم م إ في القضية رقم 6754 لسنة 2022 جنح المرج اتهامات: الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.