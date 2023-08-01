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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تفاصيل تخصيص عوائد مهرجان العلمين لمشروع حياة كريمة

الدكتور محمود مسلم،
الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة السياحة والآثار
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أشاد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة السياحة والآثار والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتخصيص كافة عوائد مهرجان العلمين لمشروع حياة كريمة، معقبا: «قرار شجاع».

وقال محمود مسلم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن مهرجان العلمين أحدث طفرة تسويقية للسياحة في مصر، وجذب العديد من السياح، موضحًا أنه خلال السنوات القليلة تحولت العلمين من أرض ألغام لمقصد سياحي لكل الأشخاص، مؤكدًا ان العلمين ليس للأغنياء فقط، بل هناك أماكن مفتوحة لكل المصريين بصورة مجانية.

وتابع: الترويج للسياحة ينعكس بالإيجاب على المصريين بمختلف فئاتهم، موضحًا أن مشروع حياة كريمة يستهدف نحو 60 مليون مواطن مصري، لافتًا إلى أن هناك صراع طبقي ظهر على السوشيال ميديا، لافتًا إلى أن كل الدول بها تفاوت في الطبقات الاجتماعية، ومهرجان العلمين وفر العديد من الفرص للشباب.

أوضح مسلم، أن هناك العديد من الشائعات التي تروج ضد مصر خلال الفترة الماضية، كما أن تطوير مدينة العلمين على رأس المدن الذكية التي تم إنشائها، مشيرًا إلى أن نتاج مهرجان العلمين انعكس مخرجاته على حياة كريمة.

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