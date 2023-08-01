المرصد السوري: تنظيم داعش استهدف قافلة لصهاريج النفط

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الثلاثاء، مسؤوليته عن استهداف قافلة تتضم صهاريج تحمل كميات كبيرة من النفط في سوريا، وأسفر عن مقتل 7 أشخاص.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له، إن غالبية القتلى من صفوف الجيش السوري، وهي القوات التي كانت ترافق الصهاريج النفطية، حيث وقع الاستهداف في منطقة ريف حماة الشرقي.

جاء ذلك الهجوم بعد خسارة تنظيم داعش نسبة كبيرة من الأراضي في سوريا وضعفت قبضته على مناطق سيطرته وبالتحديد في ريف حماة الشرقي.

وقال المرصد أن هجمات تنظيم داعش اعتادت في الفترة الأخيرة على استهداف أية أرتال عسكرية وقواعد تابعة للجيش السوري أو الحكومة السورية، من ريف حماة حتى الحدود العراقية السورية، وهي المناطق التي تضم عددًا كبيرًا من حقوق النفط والغاز.