طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان يبدعون في ابتكار روبوت لتقديم الطلبات بالمطاعم

قام طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان بابتكار روبوت لتقديم الطلبات بالمطاعم "مشروع” zemtalita smart restaurant (المطعم الذكي)، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم.

وتقوم فكرة عمل الروبوت على تقديم الطعام إلى العميل بدون أي تدخل بشري، حيث يقوم الروبوت بمحاكاة الإنسان في كافة التفاصيل الخاصة بطريقة عمله أثناء تقديم الوجبات إلى رواد المطاعم أثناء تواجدهم بها، وذلك من خلال الاعتماد على شاشة ذكية تعمل باللمس، يُمكن للعميل من خلالها اختيار الطلب المناسب له، فيظهر مباشرةً على الشاشة الخاصة بنظام المطعم، ومن ثَم يقوم الروبوت بتحديد مكان العميل وتوصيل الطعام له.

جدير بالذكر أن هذا الروبوت لا يقتصر عمله فقط على تقديم الطلبات في المطاعم، حيث من الممكن تغيير طريقة عمله لتتناسب مع اي غرض آخر مطلوب منه، ويأتي هذا المشروع تحت إشراف : د. مصطفى الطوخي.

ويتكون الفريق من مجموعة متميزة من الطلاب هم :

1- حسين محمد ياسين إبراهيم

2- أحمد ماهر عبد النبي السيد الشيمي

3- أحمد هشام عبد الحميد عبد اللطيف

4- أمنيه ياسر عبد الجواد عبد السلام

5- ساره محمد مصطفى حسنين

6- ساره وحيد فؤاد هنداوى

هذا ويتم عرض هذه الفكرة المميزة ضمن معرض الابتكارات ومشروعات التخرج الذي تنظمه أسرة من أجل مصر المركزية لطلاب جامعة حلوان تحت شعار "مبتكرين من أجل مصر" في تمام الساعة التاسعة صباحًا يوم الأربعاء الموافق ٢ أغسطس ٢٠٢٣ بقاعة الدكتور حسن حسني بمقر الحرم الجامعى عين حلوان تحت إشراف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور كريم همام رائد اسرة من أجل مصر المركزية ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ ياسر الجبالى مسئول الأسرة ومدير رعاية الشباب بكلية هندسة حلوان.