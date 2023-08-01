بشرى سارة من وزير الصحة للأطباء: ندرس تعديل لوائح المكافآت والحوافز

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الرئيس السيسي تطرق خلال اجتماعه اليوم لآخر مستجدات التطوير والتنفيذ في معهد ناصر.

وقال خالد عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن معهد ناصر من ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة على رأس أولويتها للتطوير نظرا لاستفادة العديد من المواطنين بالخدمات التي تقدمها الدولة.

وتابع: معهد ناصر به 1600 سرير، بجانب 45 غرفة علميات، وعقب تطوير المعهد سيحتوى على العديد من الأقسام بأعلى مستوى.

وأوضح خالد عبدالغفار، أن المحرك الرئيسي لمنظومة الصحة وهو «الفريق الطبي»، موضحًا أن الطبيب المصري يتمتع بسمعة جيدة في مختلف دول العالم، كما أن خريج كلية الطب المصري بعد تخرجه لديه فرصة عمل مباشرة في كبرى الدول.

وأشار خالد عبدالغفار إلى أن هناك العديد من الإجراءات من أجل تعديل بعض اللوائح بشأن المكافات وحوافز، بالتعاون مع وزارة المالية، لكي يحصل الطبيب على مقابل مادي نظير المجهود الذي يقدمه للمواطن.