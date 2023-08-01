عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "تحويل فندق في نيويورك إلى مركز لمعالجة المهاجرين مع زيادة تدفقهم".

مجددا، تطل أزمة ملف المهاجرين برأسها في الولايات المتحدة الأمريكية مع تزايد أعدادهم في الشوارع والأماكن العامة، حيث إن مدينة نيويورك إحدى المدن الأمريكية التي تعاني من تدفق مستمر للمهاجرين، وهو ما دفع السلطات الأمريكية هناك إلى تحويل بعض المباني إلى مراكز إيواء.

فندق روزفلت الشهير بحي أعمال وسط مانهاتن تحول إلى مركز لمعالجة المهاجرين وأصبحت غرفة 900 غير قادرة على استيعاب المزيد منهم بعد امتلائه عن آخره، ما دفع المهاجرون إلى إقامة طوابير طويلة أمام الفندق حاملين في أيديهم ورق الكرتون كبديل للفراش بالشارع في حالة عدم تخطيهم أبواب الفندق.

السلطات الأمريكية أوضحت أن نحو 500 مهاجر يتوافدون على المدينة يوميا، بينما تخطت طلبات اللجوء 90 ألف طلب منذ الربيع الماضي، وهكذا تواصل الولايات المتحدة المعاناة بشدة من أزمة المهاجرين على خلفية تدفق غير مسبوق شهدته الأعوام الثلاثة الأخيرة للمهاجرين العابرين لأخطر المسارات والطرق في العالم، لا سيما مناطق شمال المكسيك والمثلث الشمالي لأمريكا الوسطى.

