رويترز: الصين تطلب من بعض البنوك تأخير شراء الدولار الأمريكي

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن منظمي العملة في الصين يطالبون بعض البنوك التجارية بتقليل أو تأجيل مشترياتهم من الدولار الأمريكي من أجل إبطاء انخفاض قيمة اليوان.

والتعليمات غير الرسمية، أو ما يسمى بإرشادات النافذة، هي الأحدث في سلسلة من الخطوات التي اتخذتها السلطات هذا العام لتعزيز العملة التي تضررت بسبب التعافي الاقتصادي المتعثر في الصين بعد الوباء وارتفاع عائدات الدولار الأمريكي وغيرها من العملات الرئيسية.

وحسب “رويترز”، قال أحد المصادر، إن “المنظمين أكدوا أن على البنوك تأجيل مشتريات الدولار من حسابات التداول الخاصة بها بسبب الانخفاض الأخير في قيمة اليوان”.

ووصل اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر في يوليو، وفقد 3.6٪ مقابل الدولار منذ بداية العام ليحتل المرتبة الأولى كواحدة من أسوأ العملات أداءً في آسيا.

وتعهدت السلطات الصينية بالسماح لعوامل السوق بإملاء تحركات اليوان، لكن قلقهم واضح الشهر الماضي عندما أشار المكتب السياسي لصنع السياسة إلى إشارة نادرة إلى الحاجة إلى استقرار العملة.