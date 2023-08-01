روسيا وأوكرانيا يتبادلان الاتهامات حول قصف سفن مدنية في البحر

تبادلت كل من روسيا وأوكرانيا الاتهامات حول استهداف السفن المدنية المارة في البحر، طبقًا لما نشرته وسائل إعلام كلا البلدين.

وزارة الدفاع الروسية بدأت بإعلانها إحباط هجوم أوكراني باستخدام الزوارق الحربية المفخخة ضد سفينتين في البحر الأسود، مؤكدة إن 3 زوارق مسيرة أوكرانية حاولت استهداف سفن روسية في البحر الأسود.

وأشارت إلى أن السفن المدنية الروسية كانت تبحر على مسافة 340 كيلو متر جنوب غرب منطقة سيفاستوبول، مؤكدة أن البحرية الروسية نجحت في تدمير تلك الزوارق قبل استهداف السفن الروسية.

يأتي ذلك فيما نفت أوكرانيا تلك الادعاءات، حيث أكد مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، أن ما أعلنته روسيا عار عن الصحة، مؤكدًا أن تلك البيان الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية "كاذبة".