تنسيق الجامعات 2023.. تحذير من "التعليم العالي" لطلاب الثانوية العامة

قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم، إن مجاميع طلاب الثانوية العامة هذا العام لا تختلف كثيراً عن العام الماضي على الإطلاق، حيث أن تقارب المجاميع أمر ملحوظ ، مطمئناً :"كل طالب سيكون له مكان في التعليم العالي".

وأكد عطا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مابيعرفوش يكدبوا" على فضائية "سي بي سي"، أن المرحلة الأولى للتنسيق ستكون بدايتها السبت المقبل على أن تستمر لمدة خمس أيام، وعلى الطلاب الملتحقين بالمرحلة الأولى من التنسيق توخي الحذر بشدة عند كتابة الرغبات، لتحديد الأهداف والمجالات التي يريد الالتحاق به.

وأضاف رئيس قطاع التعليم العالي أن معامل التنسيق مجهزة بأحدث الأجهزة لاستقبال الطلاب اللذين لا يتوفرون لديهم أجهزة في المنزل، وهذه المعامل بها عدد لا بأس به من الخبراء والمتخصصين لمساعدة الطلاب وتوجيههم للأسلوب التقني الذي يتعين عليهم اتباعه عند كتابة الرغبات.

وتابع: "على الطالب كتابة الرغبات بشكل كامل حتى لا يخونه المجموع؛ حيث إنه بعد إعلان نتيجة التنسيق لا يوجد تغيير في الرغبات على الإطلاق".