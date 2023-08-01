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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تونس تبحث مع "ناسا" تعزيز التعاون في مجال الفضاء والأقمار الصناعية

ناسا
ناسا
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بحث وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي نزار بن ناجي مع باميلا ميلروي نائبة مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، الرائدة عالميا في مجال الاستكشاف والبحث العلمي الفضائي وتطوير التكنولوجيا الفضائية، دعم تونس في مجال الأنشطة الفضائية.

وناقش وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء تعزيز التعاون في مجال الفضاء والأقمار الصناعية والاتصالات الفضائية والبحوث في الكواكب والنجوم والمجرات، وسبل دعم تونس في بعث الوكالة التونسية للفضاء للإشراف على مختلف الأنشطة الفضائية الوطنية وإنجاز مشاريع وطنية في مجال الفضاء أو المساهمة والمشاركة في المشاريع الدولية.

وأشار البيان إلى أنه تم التطرق خلال الحوار إلى انضمام تونس إلى الاتفاقيات الدولية في مجال الفضاء بهدف الاستفادة من المعارف والخبرات في الاستكشاف والمشاركة في الأبحاث العلمية والتكنولوجية ذات الصلة.

البحث العلمي التكنولوجيا الفضائية التعاون