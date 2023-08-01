رئيس جامعة المنصورة يصدر قرارات بتعيين مديرين ونواب للمستشفيات والمراكز الطبية

أصدر الدكتور شريف يوسف خاطر ، رئيس جامعة المنصورة، اليوم عدد من القرارات بتجديد تعيين مدير مستشفى الأطفال ومركز جراحة الجهاز الهضمي ومركز طب وجراحة العيون وتعيين نائب جديد لمدير مركز الكلى والمسالك البولية، ورئيس القسم تقويم الأسنان بكلية طب الأسنان.

جاء ذلك عقب المذكرة التي تقدم بها الدكتور أشرف شومه -عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة المنصورة، والدكتور الشعراوي كمال موسى، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وقرر رئيس الجامعة تجديد تعيين الدكتور أشرف الشرقاوي، أستاذ طب الأطفال مديرًا لمستشفى الأطفال الجامعي لمده عام .

كما تقرر تجديد تعيين الدكتور حلمي عزت، استاذ جراحة الجهاز الهضمي مديرًا لمركز جراحة الجهاز الهضمي لمدة عام.

وجرى تجديد تعيين الدكتور وليد أبو سمره،استاذ طب وجراحة العيون مديرًا لمركز طب وجراحة العيون.

وقرر رئيس الجامعة تعيين الدكتور أحمد رفعت النحاس- استاذ جراحة الكلي والمسالك البولية نائبًا لمدير مركز الكلي والمسالك البولية "مركز غنيم" لمدة عام.

كما وافق رئيس الجامعة على تعيين الدكتوره شذا حماد، لرئاسة قسم التقويم بكلية طب الاسنان.

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