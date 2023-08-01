السيطرة على حريق هائل بمنطقة السوق التجاري في المنزلة بالدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل شب داخل محل بالسوق التجاري بمدينة المنزلة محافظة الدقهلية ، من وذلك بعد حدوث ماس كهربي تسبب في تلف محتويات المحل.



كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية ، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة لمأمور قسم شرطة المنزلة بنشوب حريق بأحد المحلات بالشارع التجاري.



انتقل ضباط مباحث القسم ومأمور القسم وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وجرى استدعاء سيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.



وبالفحص المبئئ تبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي فى التوصيلات الكهربائية بالمحل ، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر فى الأرواح.



ويتم حصر الخسائر المادية والتلفيات وتقدير قيمتها وتحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.