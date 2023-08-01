خالد عبداللطيف عميدًا لكلية اللغات والترجمة بالأزهر

الثلاثاء 01/أغسطس/2023 - 05:43 م

أصدر رئيس جامعة الأزهر الدكتور داود جمعة سلامة اليوم قرارًا بتعيين الدكتور خالد عبداللطيف رئيس قسم اللغة العبرية عميدًا لكلية اللغات والترجمة بالإنابة.



وقد جاء في القرار قيام الدكتور خالد بتيسير الأعمال لحين تعيين عميد كلية، خلفًا للعميد الذي انتهت مدته القانونية.



ويعمل الدكتور خالد عبداللطيف رئيسًا لمركز الأزهر للترجمة الذي يعمل علي ترجمة القرآن الكريم باللغات المختلفة.



