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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

خالد عبداللطيف عميدًا لكلية اللغات والترجمة بالأزهر

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أصدر رئيس جامعة الأزهر الدكتور داود جمعة سلامة  اليوم قرارًا بتعيين الدكتور خالد عبداللطيف رئيس قسم اللغة العبرية عميدًا لكلية اللغات والترجمة بالإنابة.

وقد جاء في القرار قيام الدكتور خالد بتيسير الأعمال لحين تعيين عميد كلية، خلفًا للعميد الذي انتهت مدته القانونية.

ويعمل الدكتور خالد عبداللطيف رئيسًا لمركز الأزهر للترجمة الذي يعمل علي ترجمة القرآن الكريم باللغات المختلفة.

 

رئيس جامعة الأزهر مركز الأزهر للترجمة