تنظيم الاتصالات يعتمد 862 محطة محمول جديدة خلال الربع الثاني لعام 2023

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره لنتائج قياسات الربع الثاني لعام 2023 (الفترة من أبريل إلى يونيو 2023).

تستند منهجية القياس على اختبار عينات من المكالمات الصوتية وخدمات نقل البيانات للوقوف على جودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين في السوق المصري، وذلك باستخدام معدات وسيارات القياس حيث بلغت مسافات القياس 150 ألف كم في الطرق الرئيسية والفرعية للمدن والقرى خلال الربع الثاني 2023.

فيما يلي إجمالي اعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد انها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات الصوت بالربع الثاني لعام 2023 مقارنة بالربع الأول لعام 2023:

فودافون: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 22 منطقة خلال الربع الثاني لعام 2023 مقارنة بعدد 33 منطقة خلال الربع الأول لعام 2023.

أورنج: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 35 منطقة خلال الربع الثاني لعام 2023 مقارنة بعدد 46 منطقة خلال الربع الأول لعام 2023.

اتصالات: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 21 منطقة خلال الربع الثاني لعام 2023 مقارنة بعدد 23 منطقة خلال الربع الأول لعام 2023.

وي: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 61 منطقة خلال الربع الثاني لعام 2023 مقارنة بعدد 71 منطقة خلال الربع الأول لعام 2023.

فيما يلي إجمالي اعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد انها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات البيانات بالربع الثاني لعام 2023 مقارنة بالربع الأول لعام 2023:

فودافون: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات لتبلغ 16 منطقة خلال الربع الثاني لعام 2023 مقارنة بعدد 20 منطقة خلال الربع الأول لعام 2023، وتم رصد انخفاض طفيف في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة فودافون خلال شهر يونيو لعام 2023 لتصبح 36 ميجابت/ثانية بدلًا من 37 ميجابت/ثانية بشهر مارس لعام 2023.

أورنج: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات لتبلغ 15 منطقة خلال الربع الثاني لعام 2023 مقارنة بعدد 39 منطقة خلال الربع الأول لعام 2023، وتم رصد ارتفاع في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة أورنج خلال شهر يونيو لعام 2023 لتصبح 33 ميجابت/ثانية بدلًا من 31 ميجابت/ثانية بشهر مارس لعام 2023.

اتصالات: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات لتبلغ 4 مناطق خلال الربع الثاني لعام 2023 مقارنة بعدد 5 مناطق خلال الربع الأول لعام 2023، وتم رصد انخفاض طفيف في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اتصالات خلال شهر يونيو لعام 2023 لتصبح 42 ميجابت/ثانية بدلًا من 43 ميجابت/ثانية بشهر مارس لعام 2023.

وي: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات لتبلغ منطقة واحدة خلال الربع الثاني لعام 2023 مقارنة بعدد 6 مناطق خلال الربع الأول لعام 2023، وتم رصد ارتفاع في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة وي خلال شهر يونيو لعام 2023 لتصبح 51 ميجابت/ثانية بدلًا من 44 ميجابت/ثانية بشهر مارس لعام 2023.

إجراءات اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين:

1. تحديث وزيادة عدد مناطق القياس لتصل إلى 114 منطقة قياس

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتوسيع وتحديث رقعة القياس لتصل إلى 114 منطقة قياس للوصول لأفضل تقييم لامتثال الشركات لمعايير ومحددات الجودة

2. تغريم مقدمي خدمات المحمول بحوالي 20 مليون جنيه

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتغريم مقدمي خدمات المحمول بمبلغ 20 مليون جنيه مصري عن تجاوز معايير ومحددات جودة خدمات التليفون المحمول خلال الربع الثاني من عام 2023.

3. اعتماد 862 محطة محمول جديدة خلال الربع الثاني لعام 2023

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتماد 862 محطة جديدة خلال الربع الثاني لعام 2023 بنسبة زيادة 37% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

4. توفير التغطية بخدمات الصوت ونقل البيانات للمرحلة الأولى لمبادرة “حياة كريمة”

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتوفير التغطية بخدمات الصوت ونقل البيانات باستخدام شبكات التليفون المحمول لعدد 118 قرية مدرجة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”.

5. تنفيذ الضبطيات القضائية بمختلف انحاء الجمهورية لتحسين جودة الخدمة

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتنفيذ حملات لإزالة مقويات الإشارة غير الشرعية التي تؤثر على جودة الخدمة بمختلف أنحاء الجمهورية حيث نجح في إزالة ٢٦٤ نقطة تداخل بإجمالي ٣١٥ جهاز و٨٥٠ هوائي خلال النصف الأول من عام 2023.