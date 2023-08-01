تعرف علي خطة وتوقيتات تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الجيزة

أعلنت الحكومة اليوم الثلاثاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الجيزة، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية، وذلك بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وأوضحت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة جدول ومواعيد انقطاع الكهرباء في مدن وقرى المحافظة، وذلك بعد وضع الحكومة خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المحافظات.

وتبرز" البوابة نيوز " خطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الجيزة:

لمناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 12 حتى الساعة 1

ش مغاوري أبو عوف -مجمع المدارس- بشتيل.

داخل وزارة الزراعة - بحوث الأرز.

ش أحمد عرابي -عمارة الضبع - المهندسين.

ش المطار - بشتيل.

مزرعة علام - مصنع السكر - سقيل.

سفارة السعودية - الجيزة.

وزارة التضامن والخدمات المتكاملة - ش نوال.

ش دمشق من ش السودان.

ش عبدالمنعم رياض - وراق العرب.

ش المدينة المنورة - طريق بشتيل.

ش رشدان - الدقي.

ش المراغي - من ش البطل أحمد عبد العزيز.

ش ترعة الزمر - بشتيل لعبة.

ش أبو بكر الصديق - بشتيل.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 1حتي الساعة 2

ش أحمد مختار - أرض إبراهيم الجندي - بشتيل.

ش المدينة المنورة - بشتيل.

ش ترعة السواحل - النادي السويسري/ بشتيل.

معهد بحوث القطن - جامعة القاهرة.

ش بني محمد - ش سليمان العربي المسابك - بشتيل.

باخرة صن سيت - كورنيش النيل - الجيزة.

سقيل - إسكان العاملين بالمياه.

ش البوهي - ش الأقصر/ بشتيل.

ش المعهد الديني - عزبة الخلايفة.

وراق العرب - ش علي رحيم - جزيرة محمد.

ش حسن برادة - الجيزة.

ش محي الدين - المهندسين.

ش ترعة السواحل/ أبراج أكتوبر.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 2 حتى الساعة 3

ش عمر بن الخطاب - ش الحسن.

ش أحمد عرابي/ المهندسين.

مساكن المحافظة - ش السودان.

ش نادي الصيد/ الدقي.

ش الطيار فكري - كورنيش النيل/ بشتيل.

ش 26 يوليو - عمارات الأوقاف - مسرح البالون.

ش الطيار فكري - ش طلعت حرب/ بشتيل.

ش زمزم - ش الحسين - ج الدول العربية.

مصنع تكنو بلاست - مصنع توب - عزبة العرب.

ش جمال عبدالناصر - سكة حديد بشتيل.

ش بلال الجديد - بشتيل.

ش أحمد عرابي/ المهندسين.

ش ترعة الزمر - ركابي - موباكو - بشتيل لعبة.

ش رفاعة - هيئة التدريس - ش مصدق.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 3حتي الساعة 4

ش غزة - ش السودان.

ش خان يونس - ش شهاب.

ش سوريا من شارع شهاب.

ش حجازي من ش محمد عبده - ش الوحدة.

ش جزيرة العرب - من ش لبنان.

ش الإمام الغزالي - إمبابة.

ش مشتل البراجيل - ش الوحدة الصحية - البراجيل.

ش سوريا من ش وادي النيل.

ش أنس بن مالك من ش دجلة - المهندسين.

ش التحرير برج المغربي - الدقي.

ش المصطفى النحاس - الوراق.

ش المزرعة - محمد حمدي حي الوراق.

ش المزرعة - محمد حمدي حي الوراق.

ش الرياض من ش لبنان - المهندسين.

ش ترعة السواحل - نفق إمبابة.

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات الهرم انقطاع الكهرباء في الجيزة

شارع الشعب مساكن الضباط العمرانية الغربية

شارع العروبة وشارع الزقازيق وشارع قنا العمرانية الغربية وشارع الجزائر وشارع طنطا وشارع العنوسى وشارع أبو العباس العمرانية الغربية

شارع فتح الباب وشارع الجزائر وشارع البحر الأحمر العمرانية الغربية.

شارع الأسد وشارع محمود حنفى وشارع التلاتينى العمرانية الغربية.

شارع أبو الليل وشارع صبحى المحامى العمرانية الغربية.

قطع الكهرباء انقطاع الكهرباء خريطة قطع الكهرباء خريطة انقطاع الكهرباء وزارة الكهرباء الكهرباء وزارة البترول أخبار مصر أخبار عاجلة موعد انقطاع الكهرباء موعد قطع الكهرباء قطع الكهرباء اليوم انقطاع الكهرباء اليوم جدول قطع الكهرباء جدول انقطاع الكهرباء.



المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء في العياط والصف وأطفيح.

مصانع طوب جبل جرزا (الاتحاد والمستشار وجميل عبد الرشيد والأرض الخضراء وعبد العزيز شومان) بمنطقة العياط.

شارع المدبح غرب الطريق مصنع المكرونة العياط.

منطقة الموقف وشرق البلد العياط.

منطقة طراد النيل بقرية المساندة العياط.

منطقة محول شريف بالمتانيا قبلى البلد العياط.

قرية الرقة البحرية والقبلية أطفيح.

منطقة مستودع الغاز أطفيح.

محيط مجمع عبد العظيم أبو سنة أطفيح.

منطقة القنطرة قبلى أطفيح.

منطقة عرب منشأة سليمان أطفيح.

مزارع فوق الديسمى الصف منطقة مزارع أرض زراعية ومصانع الوادى الصف

مصانع ماهر عكاشة بالشرفا الصف.

منطقة ورشة الحجر بالشرفا الصف.

كهرباء الجيزة.