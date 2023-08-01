387 طن زيادة في مشتريات البنوك المركزية من الذهب بالنصف الأول

تنتظر الاسواق صدور بيانات تقرير الوظائف الحكومي عن شهر يوليو والمتوقع أن يسجل وظائف جديدة بقيمة 203 ألف بعد القراءة السابقة بقيمة 209 ألف بينما من المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 3.6%.

في حالة ارتفاع بيانات تقرير الوظائف الأمريكي بأعلى من التوقعات سيعكس هذا قوة أداء الاقتصاد وضغط قطاع العمالة على التضخم بشكل أكثر، الأمر الذي قد يتطلب معه رفع جديد لأسعار الفائدة وسيكون التأثير سلبي بشكل كبير على الذهب، وفق تحليل جولد بيليون، أما إذا تراجعت البيانات بأقل من التوقعات فإن هذا سيدل على تباطؤ نمو قطاع العمالة وبالتالي سيعمل على دفع معدلات التضخم إلى التراجع الأمر الذي قد يجبر البنك على انهاء دورة رفع الفائدة وبالتالي سيؤثر هذا بشكل إيجابي كبير على أسعار الذهب.

الدولار الأمريكي يبحث عن التماسك

شاهدنا الدولار الأمريكي يسجل أداء إيجابي لثلاثة أسابيع متتالية وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، ولكن هذا لم يمنعه من تسجيل انخفاض خلال شهر يوليو بنسبة 1% تقريباً.

خلال شهر يوليو سجل مؤشر الدولار أدنى مستوياته منذ ابريل من عام 2022 قبل أن يتعافى ويقلص جزء كبير من خسائره بعد أن عادت التوقعات بإمكانية استمرار البنك الفيدرالي في رفع الفائدة بعد اجتماع يوليو

الآن يحاول الدولار التماسك وتقوية وضعه مقابل العملات الرئيسية الأخرى، ويجد الدعم في هذا من عدم وضوح السياسة النقدية للبنك الفيدرالي التي تبقي باستمرار على إمكانية رفع الفائدة من جديد وهو ما يدعم الدولار.

الفترة الحالية تشهد تماسك في مستويات الدولار وهو ما يزيد من التخبط في أداء الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار.

من جهة أخرى يجد الدولار الدعم من العائد على السندات الأمريكية، فقد ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات خلال شهر يوليو بأكمله بنسبة 3.2% ليسجل أعلى مستوى منذ شهر نوفمبر الماضي عند 4.098%.

ارتفاع العائد على السندات الحكومية يعد أخبار سيئة بالنسبة للذهب، لأن المعدن النفيس يعد أصل لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات التي تقدم عائد يتزايد بارتفاع أسعار الفائدة.

الذهب في الربع الثاني من 2023

كشف تقرير صادر اليوم عن “ جولد بيليون” ان حالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة خلقت طلبا فعليا قويا على الذهب تسبب في دعم الأسعار عند مستويات قياسية خلال الربع الثاني، وفقًا لأحدث تقرير صادر من مجلس الذهب العالمي.

فقد بلغ متوسط سعر الذهب خلال الربع الثاني 1976 دولار للأونصة بزيادة سنوية بنسبة 6% عن الربع الثاني من عام 2022، وبزيادة بنسبة 4% عن أعلى متوسط سعر سجله في الربع الثالث من عام 2020، بحسب تحليل جولد بيليون.

الأزمة المصرفية في مايو الماضي والتي تسببت في انهيار العديد من البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة، خلقت حالة من عدم اليقين أدى إلى ارتفاع الطلب المادي على السبائك والعملات الذهبية.

بالرغم من هذا فقد أشار مجلس الذهب العالمي أن الطلب الإجمالي على الذهب خلال النصف الأول من العام (باستثناء التداول في البورصات عبر الانترنت) قد انخفض بنسبة 6% ليصل إلى 2062 طن من الذهب، ويرجع السبب الرئيسي إلى خروج التدفقات من صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب.

من ناحية أخرى فإن مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال النصف الأول من العام قد ارتفع بمقدار 387 طن من الذهب على الرغم من تباطؤ المشتريات خلال الربع الثاني من العام، ولكن البداية القوية خلال الربع الأول ساعدت على تسجيل مستوى قياسي من مشتريات البنوك خلال النصف الأول من العام.

بلغ الطلب المجمع لشراء الذهب بكافة صورة في تركيا خلال النصف الأول من العام إلى 118 طن، وهو أعلى مستوى منذ النصف الأول من عام 2007. فقد ساعدت تركيا على ارتفاع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية على مستوى العالم بنسبة 6% على أساس سنوي ليصل إلى 277 طن خلال الربع الثاني.

وبالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب فقد سجلت تدفقات خارجة خلال الربع الثاني بلغت 21 طن أغلبها في شهر يونيو، ولكنها تظل أقل من التدفقات الخارجة التي تم تسجيلها في الربع الثاني من عام 2022 بمقدار 47 طن.