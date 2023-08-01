ads
الثلاثاء 01 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كولر يستقر بالدفع بـ"رامي ربيعة وخالد عبد الفتاح" أمام المصري بالكأس

رامي ربيعة
رامي ربيعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على استمرار الثنائى رامى ربيعة وخالد عبد الفتاح في خط دفاع الفريق بمباراة المصري البورسعيدي المقبلة بكأس مصر بعد تأكد غياب ياسر إبراهيم مدافع الفريق بسبب الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية واستمرار غياب محمد عبد المنعم بسبب الإيقاف.

وشارك رامى ربيعة وخالد عبد الفتاح لاعبا الأهلى فى التشكيل الأساسى بمباراة الداخلية الأخيرة التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين دون رد.

واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على منح لاعبيه راحة 3 أسابيع عقب نهاية مباراتهم مع المصري البورسعيدي فى كأس مصر الخميس المقبل، وذلك قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

وبدأ كولر استكشاف فريق المصري البورسعيدي بمشاهدة مبارياته بالدوري وكأس مصر وكأس الرابطة، للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل ملاقاته فى السادسة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية في ربع نهائي كأس مصر.

ويرغب كولر فى الوصول لشباك المصري بعدما انتهت مباراة الفريقين في الدوري ذهابا وإيابا بالتعادل السلبي.

وحقق الأهلي الفوز في المباراة التي أقيمت على ملعب "الكلية الحربية" بأقل مجهود، خاصة في ظل حالة الإرهاق التي عانى منها نجوم الفريق على مدار الموسم الحالي، الذي شهد تتويج المارد الأحمر بـ5 ألقاب. وفاز الأهلى بهدفين دون رد سجلهما بيرسى تاو ومحمد مجدى أفشة.

مارسيل كولر الأهلى رامي ربيعة خالد عبد الفتاح المصري البورسعيدي كاس مصر