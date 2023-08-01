كولر يستقر بالدفع بـ"رامي ربيعة وخالد عبد الفتاح" أمام المصري بالكأس

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على استمرار الثنائى رامى ربيعة وخالد عبد الفتاح في خط دفاع الفريق بمباراة المصري البورسعيدي المقبلة بكأس مصر بعد تأكد غياب ياسر إبراهيم مدافع الفريق بسبب الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية واستمرار غياب محمد عبد المنعم بسبب الإيقاف.

وشارك رامى ربيعة وخالد عبد الفتاح لاعبا الأهلى فى التشكيل الأساسى بمباراة الداخلية الأخيرة التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين دون رد.

واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على منح لاعبيه راحة 3 أسابيع عقب نهاية مباراتهم مع المصري البورسعيدي فى كأس مصر الخميس المقبل، وذلك قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

وبدأ كولر استكشاف فريق المصري البورسعيدي بمشاهدة مبارياته بالدوري وكأس مصر وكأس الرابطة، للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل ملاقاته فى السادسة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية في ربع نهائي كأس مصر.

ويرغب كولر فى الوصول لشباك المصري بعدما انتهت مباراة الفريقين في الدوري ذهابا وإيابا بالتعادل السلبي.

وحقق الأهلي الفوز في المباراة التي أقيمت على ملعب "الكلية الحربية" بأقل مجهود، خاصة في ظل حالة الإرهاق التي عانى منها نجوم الفريق على مدار الموسم الحالي، الذي شهد تتويج المارد الأحمر بـ5 ألقاب. وفاز الأهلى بهدفين دون رد سجلهما بيرسى تاو ومحمد مجدى أفشة.