لمدة ساعتين| مد التصويت في انتخابات أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية.. صور

قرر رئيس الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين مد التصويت "ساعتين "، حيث بدأت منذ الساعات الأولى اليوم الثلاثاء عملية التصويت لانتخابات نقابة المهن الموسيقية على مقاعد مجلس الإدارة.

يتنافس في الانتخابات 32 مرشحا على 13 مقعدا، ومن المقرر انتهاء التصويت في الساعة السابعة مساء اليوم، وذلك بعد فوز النقيب مصطفي كامل بالانتخابات بالتزكية، حيث تقام الانتخابات بمقر نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم.

وحرص عدد من الموسيقيين والمطربين على حضور التصويت، من بينهم الفنان سعد الصغير والفنان عصام كاريكا والفنان طارق الشيخ، كما حرص الفنان مصطفى كامل النقيب العام للموسيقيين على الاجتماع بكل المرشحين، قبل بدء عملية التصويت وأقسم الجميع على رعاية مصالح الموسيقيين والحفاظ على أموال النقابة