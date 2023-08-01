أوسوريو يذاكر النصر السعودي بالفيديو قبل موقعة البطولة العربية

بدا الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك، من اليوم الثلاثاء في دراسة فريق النصر السعودي وذلك لتحديد نقاط قوة وضعف الفريق المنافس .

ويشاهد أوسوريو وجهازه المعاون تسجيلات لمباراتي النصر السعودي بالبطولة العربية، ثم يبدأ في عقد جلسات فنية مع اللاعبين لتحفيزهم للفوز على النصر وحجز بطاقة التأهل لربع نهائي البطولة .

ويستعد الفريق الأبيض للقاء النصر السعودي المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية .

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة العربية كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.