وزير السياحة: نستهدف زيادة حصة مصر من السوق الكازاخي

تسلم، اليوم، أحمد عيسي وزير السياحة والآثار وسام "شفاعه" والذي منحه إياه رئيس دولة كازاخستان وقام بتسليمه السفير "خيرت لاما شريف" سفير دولة كازاخستان بالقاهرة، تقديراً لجهوده في دعم العلاقات الثنائية بين مصر وكازاخستان في مجال السياحة والآثار، والجهود التي بذلتها الوزارة على مدار سنوات للانتهاء من ترميم جامع الظاهر بيبرس والذي تم افتتاحه في يونيو الماضي.

واستهل أحمد عيسى كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، بالترحيب بالضيوف من دولة كازاخستان والحضور، كما توجه بالشكر لدولة كازاخستان على هذا التكريم، مؤكداً على عمق العلاقات المصرية الكازاخية.

وأوضح أن دولة كازاخستان تعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر حيث شهدت ال7 أشهر الماضية زيادة في أعداد السائحين الوافدين من دولة كازاخستان.

وأشار إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيد من التعاون بين البلدين حيث تعمل الدولة المصرية حالياً على زيادة حصة مصر من السياحة الكازاخية.

وأضاف أنه على صعيد منتج السياحة الثقافية فقد أصبح هناك مزار هام جداً للسائحين الكازاخيين وهو مسجد الظاهر بيبرس بعد افتتاحه في شهر يونيو الماضي بعد الإنتهاء من مشروع ترميمه، منوهاً عما تقوم به الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي من حملات تسويقية وترويجية في دولة كازاخستان للمقصد السياحي المصري.

وأشار الوزير إلى أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة هو بداية عصر جديد من العمل الحكومي المتطور، مشددًا على ضرورة أن يواكب جميع العاملين هذا التطور وأن يكونوا على قدر المسئولية، حيث أن هذه الخطوة تمثل نقلة إدارية نوعية كبرى بمعايير تكنولوجية وعالمية، بما سينعكس بدوره على جودة ورفع كفاءة الأداء الوظيفي للعاملين بالوزارة.

ومن جانبه، أعرب السفير "خيرت لاما شريف" سفير دولة كازاخستان بالقاهرة عن سعادته بتقديم وسام شفاعة لوزير السياحة والآثار بناء على تكليف من رئيس جمهورية دولة كازاخستان، لافتا إلى أن هذا الوسام يعد أعلى وسام في دولة كازاخستان والذي يتم منحه للشخصيات التي لها مجهودات كبيرة في تعزيز التعاون بين بلادهم ودولة كازاخستان.

وخلال كلمته، ثمّن السفير الكازاخي على العلاقات الوطيدة بين البلدين، معرباً عن سعادته بتواجده لأول مرة بالعاصمة الإدارية وأنها تدعو للفخر.

وقد حضر مراسم التكريم، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، و عمرو القاضي الرئيس التتفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، و يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي والمشرف العام على الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف والإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين و سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، و محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، والدكتور أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى وفد من سفارة دولة كازاخستان بالقاهرة.

