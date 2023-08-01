6 أندية تتنافس على ضم سعد الدين سمير

تلقى سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق، عدة عروض من الدوري المصري، للانتقال إلى أي منهم في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر لـ"البوابة نيوز" إن سعد سمير يمتلك عدة عروض من سيراميكا كليوباترا والجونة وسموحة و زد، بالإضافة عرضين من الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي، ويدرس اللاعب العروض المقدمة إليه ومن ثم تحديد ناديه الجديد.

وكان النادي الأهلي قد قرر فسخ عقد سعد سمير تقديرًا للاعب من أجل حصوله على مقابل مالي كبير نظير انتقاله إلي أي نادي مجانًا.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي المصري البورسعيدي في دور الـ8 بكأس مصر، وذلك يوم الخميس المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب في الإسكندرية.