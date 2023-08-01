الصين تبدى اعتراضها على المساعدات العسكرية الأمريكية لتايوان

أعربت وزارة الدفاع الصينية اليوم الثلاثاء، عن معارضتها الشديدة للمساعدات العسكرية التى تقدمها الولايات المتحدة لتايوان، وقدمت احتجاجاتها للولايات المتحدة بهذا الشأن.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الوزارة تان كيفاي تعقيبا على الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 345 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة لتايوان، وفقا لما أوردته شبكة "سي جي تي إن" الإخبارية الصينية على موقعها الإلكتروني.

وأكد تان أن مسألة تايوان تتعلق بالمصالح الجوهرية للصين وأنها خط أحمر بالنسبة للعلاقات الصينية - الأمريكية لا يجب تجاوزه.

وقال تان إنه "من منطلق عقلية الهيمنة والتفكير بطريقة الحرب الباردة تواصل بعض القوى الأمريكية تعزيز العلاقات العسكرية مع منطقة تايوان من خلال مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية والمساعدة في التدريب، وكذلك تشجيع وتحريض القوات الانفصالية على الأعمال الاستفزازية التي زادت من حدة التوتر والمواجهة عبر المضيق".

وحث المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية الولايات المتحدة على وقف جميع أشكال الاتصال العسكري مع منطقة تايوان والامتناع عن السير في هذا المسار الخطأ، وقال إن التاريخ يتجه نحو إعادة توحيد الصين ولا يمكن لأي قوة إيقاف ذلك.

وأشار تان إلى أن الجيش الصيني يولي اهتماما كبيرا للوضع في مضيق تايوان، ويحافظ على مستوى عال من التأهب في جميع الأوقات، ويدافع بحزم عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي للصين ويحافظ بشدة على السلام والاستقرار في مضيق تايوان.