علاء مصطفى يشيد بإصدار قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة

أشاد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، والذي كان قد تم الموافقة عليه من مجلس النواب في نهاية دور الانعقاد الثالث.

وأكد "مصطفى" أن هذا القانون يأتي تفعيلا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والتي تؤكد جدية الدولة والتزاماتها بتفعيل وتنفيذ سياسة ملكية الدولة التي تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص ويسهم في تعزيز الشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية و يشجع الإنتاج المحلي ويسهم في خلق مزيد من الثقة في السوق المصرية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن استمرار التعاقدات التي أبرمت قبل تنفيذ هذا القانون يعكس الحكمة في تطبيقه، حيث يتم الالتزام بالقوانين واللوائح التي تمت الموافقة عليها قبل تفعيل القانون. وهذا يضمن استمرارية الأنشطة الاقتصادية الحالية ويعطي فرصة للشركات لضبط أوضاعها والانسجام مع المتطلبات الجديدة.

وأضاف "مصطفى" أن هذا القانون الهام، سيسهم بشكل كبير في تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.