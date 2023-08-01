نائب التنسيقية: التبرع بعوئد مهرجان العلمين لـ«حياة كريمة» يصب في صالح المواطن البسيط

أشاد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن صافي عوائد مهرجان العلمين سيتم التبرع به لمبادرة حياة كريمة، مؤكدا أن هذا القرار سيصب في صالح المواطن المصري البسيط، ويبعث رسالة طمأنينة له.

وأشار بدوي، في بيان له، إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من أجل دعم المبادرات التي تخدم المواطنين، موضحا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تلعب دورا بارزا في ملف الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال المبادرات التي تتبناها للتخفيف عن المواطن البسيط.

وأكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف في المقام الأول توفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر فقرا واحتياجا، حيث تعمل على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا.

وتابع بدوي: مبادرة حياة كريمة حققت العديد من الانجازات على أرض الواقع لذلك فهي المباردة الأكبر عالميا في العصر الحديث، فهذه المبادرة جاءت لتحسين مستوى الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، والتخفيف عن كاهل المواطنين، كما عملت على تحقيق التنمية الشاملة دخل القرى الأكثر احتياجا للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد.