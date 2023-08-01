وكيل شباب الدقهلية تلتقى رئيس مجلس إدارة مركز شباب بدواي

استقبلت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء ، بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، المهندس خيري عباس عبد ربه رئيس مجلس إدارة مركز شباب بدواي، و رضا رمضان المدير التنفيذي بمركز شباب بدواي.

جاء ذلك بحضور المهندس إبراهيم سليمان مدير عام الإدارة الهندسية، و إيهاب ندا مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة، و سامح سليم مدير عام إدارة الهيئات الشبابية.

فيما تمحور اللقاء مع رئيس مجلس إدارة مركز شباب بدواي وفى حضور مديري إدارات التخطيط والمتابعة والهندسية والهيئات الشبابية، الحديث حول عدد من النقاط التى تخص منظومة العمل بمركز شباب بدواي، والأنشطة والبرامج الرياضية المنفذة داخل المركز، هذا بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار واستغلال المساحات الموجودة داخل مركز شباب بدواي، لطرحها بنظام حق الانتفاع لإقامة منشآت رياضية تخدم المركز وأعضائه، كما تساهم فى تحقيق عائد مادي يدخل في حساب المركز يسهم في تنفيذ الأنشطة والفعاليات والبرامج والمبادرات المنفذة داخل مركز الشباب.

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، على دعمها الكامل لكافة الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة، وذلك للارتقاء بمنظومة العمل بالشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، ووعدت بالعمل على حل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه منظومة العمل داخل الهيئات الشبابية عامة، ومركز شباب بدواي خاصة، بما يخدم مصلحة النشء والشباب بالمركز.

وفى نهاية اللقاء قدم المهندس خيري عباس عبد ربه رئيس مجلس إدارة مركز شباب بدواي، و رضا رمضان جريده المدير التنفيذي بالمركز، خالص الشكر والتقدير للدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، على حسن الاستقبال، وجهودها فى دعم منظومة العمل بالشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، متمنين لها التوفيق والسداد.

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