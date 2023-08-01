«كل الناس بتحبك واليوم ماشي جميل».. رسائل الناخبين لنقيب الموسيقيين| شاهد

تفقد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عملية التصويت في انتخابات نقابة المهن الموسيقية والتي تجرى الآن بمقر نادي المهن التمثيلية بالبحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

وتساءل النقيب عن أي مشكلات تواجه أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الموسيقيين خلال أداء الانتخابات على مقاعد مجلس الإدارة، والتي يتنافس عليها ٣٢ مرشحا على ١٣ مقعدا.

بدأت صباح اليوم الثلاثاء، عملية التصويت في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، بمقر نادي المهن التمثيلية بالبحر الأعظم بمحافظة الجيزة. وحرص عدد من الموسيقيين والمطربين على حضور التصويت، من بينهم الفنان سعد الصغير والفنان عصام كاريكا والفنان طارق الشيخ، وحرص الفنان مصطفى كامل النقيب العام للموسيقيين على الاجتماع بكل المرشحين، قبل بدء عملية التصويت وأقسم الجميع على رعاية مصالح الموسيقيين والحفاظ على أموال النقابة.

وفتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام أعضاء الجمعية العمومية في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً بمقر النادي النهري لنقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم بالجيزة، وفي مقرات النقابة بالمحافظات المختلفة. يذكر أن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل، حيث أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات المتعلقة بالانتخابات.

