منشآت الرعاية الأساسية بالدقهلية تستقبل 947 ألف مواطن خلال يوليو.. صور

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن المنشآت الصحية التابعة لإدارة الرعاية الأساسية استقبلت 947059 مواطنًا خلال شهر يوليو 2023 في وحدات ومراكز طب الأسرة.
جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان برفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة.
وأضاف الدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية أن الخدمات تضمنت الكشف الطبي لحالات الاستقبال والتحاليل بالمعمل إلى جانب خدمات التطعيمات وتنظيم الاسرة وصرف الألبان.
وأشار الطنبولي إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية لمنظومة العيادات المسائية والتى تتضمن 9 منشآت ستكون مؤهلة للعمل على مدار 24 ساعة في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجلدية.
كما لفت إلى استمرار أعمال مبادرات الصحة العامة و 100 يوم صحة ( الأمراض المزمنة -الاعتلال الكلوي- السمعيات- كبار السن- الغدة الدرقية- قلبك أمانة -حقك تنظمي -المقبلين على الزواج- فحص الأم والجنين- صحة المرأة- الأمراض الوراثية).