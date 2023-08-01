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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

منشآت الرعاية الأساسية بالدقهلية تستقبل 947 ألف مواطن خلال يوليو.. صور

جانب من الخدمات الصحية
جانب من الخدمات الصحية
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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن المنشآت الصحية التابعة لإدارة الرعاية الأساسية استقبلت 947059 مواطنًا خلال شهر يوليو 2023 في وحدات ومراكز طب الأسرة.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان برفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وأضاف الدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية أن الخدمات  تضمنت  الكشف الطبي لحالات الاستقبال والتحاليل بالمعمل إلى جانب خدمات التطعيمات وتنظيم الاسرة وصرف الألبان.

وأشار الطنبولي إلى  أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية  لمنظومة العيادات المسائية والتى تتضمن 9 منشآت ستكون مؤهلة للعمل على مدار 24 ساعة في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجلدية.

كما لفت إلى استمرار  أعمال مبادرات الصحة العامة و 100 يوم صحة ( الأمراض المزمنة -الاعتلال الكلوي- السمعيات- كبار السن- الغدة الدرقية- قلبك أمانة -حقك تنظمي -المقبلين على الزواج- فحص الأم والجنين- صحة المرأة- الأمراض الوراثية).

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إدارة الرعاية الأساسية الأمراض الوراثية الدقهلية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وكيل وزارة الصحة بالدقهلية