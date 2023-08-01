جامعة المنصورة تكرم أوائل الثانوية من أبناء الدقهلية

كرم الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، الطلاب الأوائل من أبناء محافظة الدقهلية، ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة للعام الدراسي 2023.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن الجامعة ترحب بأبنائنا المتفوقين والنابغين للدراسة بمختلف كلياتها العلمية والنظرية وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم، مشيرًا إلى أن جامعة المنصورة جامعة عريقة، أصبحت لها مكانة متميزة بين الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية للجامعات، وحصلت على الاعتماد المؤسسي كأول جامعة مصرية تعتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

ودعا رئيس الجامعة، الأوائل المكرمين إلى مواصلة الإجتهاد من أجل تحقيق التفوق والنبوغ العلمي طوال سنوات الدراسة بالجامعة، مشيرا إلى أن التعليم والبحث العلمي هو سبيل تقدم مصرنا الحبيبة، وجعلها في مصاف الدول المتقدمة في شتى المجالات.

كما تم تكريم كل من أميمة محمود أحمد صالح الثالث شعبة علمي علوم، وكريم محمود رمزى الثامن شعبة علمي علوم ، ومحمد محمد التميمى التاسع شعبة علمي علوم.

وأعلن الدكتور شريف خاطر خلال التكريم عن تقديم الجامعة منحة مجانية للدراسة ببرنامج المنصورة مانشستر الطبي بكلية الطب، وتقديم إشتراك مجاني للطلاب المتفوقين وأسرهم للإستفادة بخدمات نادي النيل، وكذلك اشتراك مجاني بالقرية الأولمبية للإستفادة من الخدمات الرياضية المتنوعة.

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