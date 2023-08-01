خبير اقتصادي: مصر تقدم الدعم لأفريقيا منذ تولي السيسي

تحدث الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، عن بيان مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء الذى تحدث فيه عن الخطوات الواسعة التى قامت بها مصر نحو دعم وتنمية القارة الأفريقية، قائلا "هو تقرير لواقع فعلى قامت به مصر خلال السنوات الماضية".

وأكد وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أن مصر منذ تولى الرئيس السيسى حكم مصر، تمد يدها لأفريقيا لكونها ترغب في تعويض سنوات من البعد عن أفريقيا، لافتا إلى أنه كانت هناك الكثير من الإجراءات تمحورت معظمها خلال رئاسة مصر لفترة الاتحاد الأفريقى، وساهمت فيها بشكل كبير فى كثير من الإجراءات ومنها تفعيل واعتماد وتقرير اتفاقية التجارة الحرة.

وتابع وليد جاب الله، أن مصر تفعل التزاماتها باتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، مما يعنى أن مصر ملتزمة وتمضى قدما فى تحمل إلتزاماتها الأفريقية بصورة تدفع نحو زيادة حجم التبادل التجارى ما بينها وبين الدول الأفريقية والذى بلغ نحو 7.5 مليار دولار خلال 2020.