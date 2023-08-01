قيادي بالوفد: نؤيد ترشح رئيس الحزب في الانتخابات الرئاسية

قال النائب سعد بدير رئيس اللجنة العامة للوفد بالجيزة، إنه يؤيد ترشح الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد في انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأكد أن محافظة الجيزة هي محافظة الدكتور عبد السند وبها قريته وأهله وتعهد هو وكل الوفديين بالجيزة بتقديم كل ما يستطيعون لدعم رئيس الوفد في هذه الانتخابات.

وأشار إلى أهمية مشاركة الوفد وتدعيم العملية الديمقراطية في ظل تنافس شريف يكون فيه الحكم لصندوق الانتخابات.

يذكر أن هناك حالة انقسام كبيرة داخل حزب الوفد بعد إعلان نية فؤاد بدراوي هو الآخر بالترشح بانتخابات الرئاسة ممثلا عن الحزب.