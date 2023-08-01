بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي ونقل بالكيلو 105 على طريق الإسكندرية مطروح، وتم نقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

استقبل مستشفى الضبعة المركزي بمحافظة مطروح، 5 أشخاص يعانون من إصابات متنوعة، إثر حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي.

المصابون:

١. سلامه سيد حسن 35 سنة، يعاني من اشتباه كسر بالقدم اليمنى.

٢. محمد إبراهيم عبدالله 17 سنة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

٣. محمد عمران عبد الغني 18 سنة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

٤. مصطفى شرف أحمد علي 20 سنة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

٥. محمود محمد عبد المنعم 21 سنة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.