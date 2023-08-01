إصابة 8 أشخاص في حادث مروري بصحراوي المنيا

أصيب 8 أشخاص إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا وتحديداً بالقرب من مدخل مدينة ملوي.

علي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.