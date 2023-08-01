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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 8 أشخاص في حادث مروري بصحراوي المنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 8 أشخاص إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا وتحديداً بالقرب من مدخل مدينة ملوي.

علي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.

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