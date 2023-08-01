وفد وزاري يكرم أمينة مكتبة مدرسة أبورديس الثانوية بجنوب سيناء

كرم محمد فوزي رخاوي، وعصام قايم، من الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بوزارة التربية والتعليم، كوثر زغلول شاهين أمينة مكتبة مدرسة أبورديس الثانوية التابعة لإدارة أبورديس بديوان إدارة أبورديس؛ وذلك لتميزها في إعداد مكتبة الكترونية رائدة، جاء ذلك اليوم الثلاثاء، وبحضوروائل كمال بخاتي مدير الإدارة ومحمد جلال وكيل الإدارة.

وأشادت لجنة المتابعة بالتنظيم والإعداد الجيد للمكتبة وتميزها، متمنية لها التوفيق وأوصت اللجنة بتكريم كوثر كنموذج للزملاء والزميلات في العمل المتميز والمبدع.

جاء التكريم تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ومحمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء.

وفي سياق مختلف فاز فريق الأهلي بحي النصر بطور سيناء بدوري كرة القدم للمدارس بالمدينة وذلك خلال النشاط الصيفي الذي أقيم بمدرسة النصر للتعليم الأساسي بمشاركة ١٠ فرق بنظام خروج المغلوب من مرة، وذلك تحت رعاية محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء بحضور نائبا عن وكيل الوزارة سامي الجندي مدير الشئون التنفيذية وبإشراف وليد جعفر موجه عام التربية الرياضية وأحمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية.

ووزع مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، بحضور المهندس عبد السميع ابو العلا رئيس مجلس الأمناء بطور سيناء والشيخ إبراهيم احمد رئيس مجلس الأمناء بمدرسة حي النصر وإبراهيم نايل عضو مجلس أمناء الإدارة وعلي سمير مدير المدرسة وأيمن ابوزيد وعبد الستار عبد اللطيف موجهي التربية الرياضية.

وأدار المباريات بالتحكيم اشرف رجب معلم التربية الرياضية بمدرسة نجيب محفوظ الابتدائية و وأحمد عبد المعز معلم التربية الرياضة بمدرسة المجمع التعليمي ومحمود سراج الدين عباس معلم التربية الرياضية بمدرسة الزهراء وأيمن مصطفي الجندي معلم التربية الرياضة بمدرسة النصر للتعليم الأساسي، وشارك في كأس البطولة النشاط الصيفي ١٦ فريقا من مختلف مدارس طور سيناء.

وجرى توزيع جوائز البطولة للفريق الأول والثاني في البطولة علاوة على توزيع جوائز لأحسن أخلاق رياضية وأاحسن لاعب وأحسن حارس مرمى.

وأشاد مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء بالأنشطة الصيفية داخل مدارس طور سيناء التي يشارك فيها عدد كبير من الطلاب بطور سيناء بمختلف الأنشطة الرياضية والثقافية خلال فترة الصيف .

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