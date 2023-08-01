بالفيديو.. الاتحاد المصري للغوص يقدم إرشادات مهمة لتجنب حوادث الغرق

قال الدكتور هشام ربيع، المدير الفني للإنقاذ بالاتحاد المصري للغوص، إن كل عام يحدث حالات غرق وبعضها هو ما يجعل الأنظار تلتفت لها، ولكن حالات الغرق قلت بشكل كثير خلال الفترة الماضية، نتيجة الالتزام بالتعليمات والإرشادات، مشيرًا إلى أن هناك مبادرة رئاسية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي باسم "مصر بلا غرقى" ويشرف عليها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتتكون من 7 وزارات.

وأضاف "ربيع" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن أكثر الأشخاص المهتمين بهذه المبادرة هو الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فهو يركز ويعطي دفعة كبيرة لنا بجانب وزارة الدفاع، موضحًا أن هناك مشكلة إلى حد ما في وزارة السياحة حول المسؤول عن الإشراف عن الإنقاذ.

وتابع، أن الغرق يحدث نتيجة عدة أسباب كالخوف ولكن على رأسها عدم اتباع تعليمات المنقذ الذي يمثل المتحكم الرئيسي للمياه، مشيرا إلى أن المنقذ يحدد أماكن النزول والسن المناسب لنزول مناطق معينة في البحار، وهو الوحيد الذي يستطيع إنقاذ أرواح المواطنين، مشيرا إلى أن إتباع إرشادات المنقذ سيقلل من نسبة الغرق بنحو 90%.

وأردف، المدير الفني للإنقاذ بالاتحاد المصري للغوص، أن السباحة عبارة عن صراع ما بين السباح وبين المياه للوصول إلى زمن معين، قائلًا: "الاستسلام للسحب الحادث في المياه لا يعرض السباح للغرق والمقاومة تعمل على زيادة كثافة الجسم وتعرضه للغرق بشكل أكبر".

وأشار إلى أن هناك 3 أعلام ضمن أدوات الإنقاذ من الغرق، العلم الأخضر الذي يدل على أمان وضع مياه البحار، ويمكن للمواطنين نزول المياه تحت إشراف المنقذ، ويجب على كل الشواطئ تحديد منطقة لسباحة الزوار لا يجب تخطيها كون ما بعدها يشكل خطرا على أرواح المصيفين.