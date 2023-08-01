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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

العمل تنظم دورة تدريبية على مهن الكهرباء للشباب والفتيات بالأسكندرية

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تابعت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية الدورة التدريبية المجانية بوحدة التدريب المتنقلة  بمنطقة 45 ، على مهنة كهرباء التوصيلات لـ10 متدربين ومتدربات ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل القرى الأكثر إحتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب ،التى أطلقتها وزارة العمل.. يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ،بتدريب الشباب من الجنسين داخل القرى بالمحافظات،وتأهيلهم لسوق العمل، ووفق أحدث أساليب وأدوات ومناهج التدريب العالمية.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، متابعة الدورة التدريبية بوحدة التدريب المُتنقلة على مهنة كهرباء التوصيلات والتركيبات لمدة 60 ساعة تدريبية ، وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة بالمناطق الأكثر احتياجاً ، وذلك انطلاقا من دور وزارة العمل وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب على مهن تتناسب مع سوق العمل ، ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في إيجاد فرص عمل مناسبة  تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم.

وأضاف وكيل المديرية ، أنه يمكن للشباب من الجنسين الراغبين فى الإلتحاق بالدورات التدريبية المجانية التي توفرها المديرية ، التقدم بطلبات لمقرات مراكز التدريب المهنى التابعة ، وكذلك إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية ، والتى يستمر تنفيذها على مدار العام ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وذلك للشباب من سن 18 إلى 45 سنة ، ويحصل المتدربين خلالها على كافة أدوات التدريب مجاناً ، كما يتم التدريب على أيدي مدربين ماهرين تم اختبارهم بديوان عام الوزارة ، وفق أحدث المناهج التدريبية والمعدات الحديثة ، ويحصل المتدربين فى نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى  .

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